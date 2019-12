En ce moment jusqu'au 29 Décembre 2019 La XBOX ONE S All Digital est a 99 euros à la Fnac, le pack contient la Console, 3 jeux ( Minecraft / Sea of Thieves / Forza Horizon 3 ) + 1 manette XBOX ONE ( qui a l'achat seul vaut bien 50 euros ) ainsi que 1 mois de XBOX Live Gold.Concrètement en quoi s'est intéressant de se procurer une ONE S All Digital à un an de la sortie de la nouvelle XBOX ? Hé bien le Gamepass Ultimate qui regroupe plusieurs offres pour 13 euros par mois. ( Le XBOX Gamepass Console ( plus intéressant que le XBOX Gamepass PC avec de plus gros tiers AAA comme Devil May Cry 5, Monster Hunters World, The Witcher 3... ) + le XBOX Gamepass PC, + le XBOX Live Gold qui permet de jouer en ligne sur console avec 4 jeux accessibles par mois ( 2 jeux XBOX ONE loués qui resteront actif le temps de vôtre abonnement + 2 jeux XBOX 360 qui eux resteront en permanence dans vôtre ludothèque )./!/!Et surtout dès 2020 sera inclus dans l'offre xCloud qui permettra de jouer a l'intégralité du catalogue XBOX ONE ( Retro 360 et XBOX incluse ) en streaming sur n'importe quel Device que ce soit un smartphone, un PC ou une XBOX ONE et même plus puisque qu'il sera également possible de Streamer des jeux Next Gen sur une XBOX ONE via xCloud qui remplacera les ONE S des racks de serveurs par des XBOX Series X. La console est donc un investissement sur le long terme on peut parler de dizaine d'année puisqu'ils mettront à jour le Hardware dans les racks au fure et à mesure.l'offre est vraiment exceptionnel pour 99 euros + 1 an de Gamepass Ultime à 156 euros ( si vous n'utilisez pas les points Rewards ) pour 250 euros vous avez une Console + une Manette + 1 an de Gamepass Ultimate avec xCloud + les 48 jeux du XBOX Live Gold ( dont 24 jeux 360 qui resteront sur vôtre compte indéfiniment ) et en plus de ça la XBOX ONE qu'importe la gamme est déjà futureproof pour streamer les jeux Series X via xCloud.Bien évidemment si vous avez déjà une XBOX l'offre ne sert pas a grand-chose a moins que vous voulez un Pad + Sea of Thieves / Minecraft et Forza Horizon 3 car vous ne les possédez pas.