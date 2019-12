On a eu des déclarations comme quoi on en apprendrait plus sur le prochain projet ambitieux "AAAA" de The Initiative dans les 12 prochains mois et les choses semble s'accélérer car le jeu serait déjà jouable selon Drew Murray le Design Director.Nous ne savons pour le moment pas grand chose d'autre sur la nature du projet. Mais il a suffit de quelques concepts arts de Eric Persson pour enflammer tout Resetera sur un projet survival horror dans un décors Japonais.