Mangas/Animés

Tout est dans le titre, je me suis mis au manga de Kingdom l'année passé et franchement j'adore même si je ne suis pas du tout à jour là. Je voulais me mettre à l'animé mais j'ai vu quelques extraits sur Youtube et bah... L'animation est plutôt bizarre... C'est de la CG ? J'ai lu quelques avis sur le net plutôt mitigé. D'après d'autres l'animation de la Saison 2 est meilleure que pour la Saison 1. Pour d'autres on s'habitue facilement etc. D'autres ont aimés et d'autres non. Vu que la saison 3 sort l'année pro et que le staff d'animation sera changé, je deviens curieux...Du coup j'aimerais avoir vos avis si c'est que vous avez déjà suivi l'animé ne serait-ce que quelques épisodes... Qu'en avez-vous pensé ?