Yo ! Alors j'ai pas finis la saison hein juste les deux premiers épisodes et franchement bah je trouve ça pas trop mal ! Les scènes de combats sont vachement bien foutu, c'est violent, sombre et mature comme dans les livres (et les jeux) et l'univers et plutôt bien respecter sans être non plus exceptionnel à ce niveau.



Quelques défauts subsistent cependant, notamment pour ceux qui ont jamais lu les livres. Franchement vous allez être largué, vous allez rien comprendre du tout à ce qui se passe. Les scènes s'enchaînent assez vite et parfois on sait pas trop où on vas je trouve, ça s'enchaîne parfois sans vraiment de sens.. Y'a aussi pas mal de blabla mais ça va encore, c'est supportable.



J'aime pas trop l'acteur qui joue Jaskier par contre, très agaçant même si c'est voulu et en plus de ca ils auraient pus choisir un acteur qui chanter mieux x)



Henri Cavill est convaincant en Géralt et respecte assez bien le personnage, solitaire/grognon etc... même si je trouve parfois qu'il manque un peu d'expression, il fait le job malgré tout. Certains acteurs par contre c'est vraiment pas ça j'ai trouvé, assez mauvais et ça saute au yeux des fois.



Bref, globalement ça va ya du bon et du moins bon comme vous pouvez le voir, c'est bien mais sans plus pour l'instant ya quand même des choses qui me gène. À voir sur la durée mais je vous la conseille malgré tout car c'est pas mal, je m'attendais à pire que ça honnêtement