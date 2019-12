À Tokyo, Hokada, un lycéen sans argent, devient assistant dans une revue dédiée au paranormal au moment où un phénomène météo extrême touche le Japon, avec des pluies ininterrompues. Hokada est chargé d’enquêter sur l’existence de prêtresses du temps. Sceptique, il va changer d’avis après sa rencontre avec Hina, une orpheline aux pouvoirs surnaturels… Trois ans après Your Name, qui avait battu les records d’entrée des films de Hayao Miyazaki, Makoto Shinkai revient avec un nouveau long métrage d’animation fantastique et poétique, sur fond d’urgence climatique.

