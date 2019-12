Multi

Diffusée dans les pages du Weekly Shonen Jump (via Gematsu), l'annonce ne concerne pour le moment que le Japon. Les joueurs Switch de l'archipel ont rendez-vous lepour découvrir le portage de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 (DLC Road to Boruto inclus) au prix de 6 680 yens (55 euros). (55 euros BORDELLe jeu était d'abord sorti en 2016 sur PC, PS4 et Xbox One. Un an plus tard, le DLC Road to Boruto avait ajouté une nouvelle campagne centrée sur le fils de Naruto et des personnages supplémentaires.Autrement dis, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto est une version étendue de l'original Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 , qui comprend toute la base et le contenu téléchargeable du jeu original, une nouvelle histoire avec Boruto, et plus encore.Bandai Namco va par ailleurs en profiter pour sortir un nouveau DLC. Contre 700 yens (5,79€), il sera possible de débloquer les antagonistes Momoshiki et Kinshiki, ainsi que des costumes de l'ère Boruto pour onze personnages.