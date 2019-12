Je partage la vidéo d'un fan qui a mis le trailer de RE3 d'hier en version introduction de 1999 et avec des bruitages fort nostalgiques en bonus.A savoir que la bande-annonce officielle a atteint désormais les 2 millions de vues sur la chaine Playstation Youtube, ce qui est presque deux fois plus que l'annonce de Resident Evil 2 l'année dernière durant le même intervalle (1,2 million).Voici le trailer version 99 :Version Original :

posted the 12/11/2019 at 07:40 PM by marchand2sable