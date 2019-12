inXile entertainment est à la recherche d'un Lead Software Engineer talentueux et enthousiaste pour rejoindre l'équipe sur un projet RPG inattendu et passionnant. En collaboration avec le directeur du jeu et les autres chefs de projet, le Lead Software Engineer est responsable de la création de la feuille de route technique qui donnera vie à la vision du jeu. Le candidat idéal aura une expérience avérée dans le développement de jeux de rôle multiplateformes( Xbox, PC et Xcloud) de prochaine génération, tout en offrant un mentorat technique et des conseils à une équipe d'ingénieurs.



Le candidat doit guider le développement technique d'un RPG de nouvelle génération, multi-plateforme, Single-Player, avec des éléments d'action. https://twitter.com/klobrille/status/1202967193572564992