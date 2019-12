Salut, voici une petite vidéo rapide avec le début (les vingts premières minutes ) de Halo Reach sur PCPour donner un avis rapide, le portage semble bon et fluide (encore heureux ), je déplore un petit coup de tearing durant une cinématique et par contre la faiblesse des possibilités de réglages, maintenant que je suis habitué à tout régler sur PC, ça fait tout drôlePour le reste Reach reste mon épisode favoris de la saga, donc je suis bien content de pouvoir y jouer de nouveau dans les meilleurs conditions possibles !Et vous qu'en pensez vous ?