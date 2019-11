Récemment un leak plutôt crédible sur le nouveau jeu Battlefield a fait son apparition sur Reddit, et on dirait bien que le prochain jeu de la saga ne sera pas le tant attendu Bad Company 3!



En effet, le studio DICE ne serait pas parvenu, sur ses prototypes, à conserver le feeling Bad Company et aurait donc opté pour un Battlefield classique, avec un gros taux de destruction des décors.



L’action se déroulerait en 2030 et intégrerait de l’I.A., des drones et d’autres trucs futuristes destinés à varier le gameplay. Le titre ne sortirait que sur Next-Gen (PS5/Xbox Scarlett) et verrait le retour de modes appréciés des fans, à savoir: Conquest, Air Assault, Rush, Breakthrough et Commander. Le tout intégrerait une version revisitée du Levolution.



Enfin, on aurait droit à une campagne solo complète, contrairement aux Récits de Guerre morcelés des précédents Battlefield.



Bref, les amoureux de conflits futuristes risquent d’être aux anges pour ce Battlefield qui débarquera, selon toute vraisemblance, en 2021 sur PlayStation 5, Xbox Scarlett et PC!







[video]http://https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/e3k5rb/battlefield_2021_isnt_bad_company_3/[/video]