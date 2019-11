Faut pas oublier cette fabuleuse console, qui malgré sa courte vie, à eu de sacrés perles.L'arcade à la maison à existé et c'était elle, et dire qu'on aurait pu avoir Scud Race dessus...On a cependant eu de véritables joyaux et pas seulement venant de l'arcade:Une claque graphique à l'époque avec son cell shading et un exemple de fun et de gameplay:L'un des 3 meilleurs RE:La suite du révolutionnaire Shenmue:Le meilleur j-rpg de la console avec Grandia 2:Le meilleur jeu de baston de la console, une véritable révolution à sa sortie:Portage direct de la Naomi, un jeu de tennis juste fabuleux, le PES du tennis à l'époque:J'aurai pu en citer d'autres comme Ikaruga, MvC2, SF3, les Sonic Adventure, Crazy Taxi...Pas facile de n'en citer que 6.Quels sont les vôtres?