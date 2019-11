Star Citizen

À peine 1 mois après la dernière période dedont nous vous avions parlé ici même , les équipes de Cloud Imperium Games remettent le couvert à l'occasion des ventes anniversaire de la simulation spatiale. Ce n'est pas une surprise, leva de paire avec l'anniversaire du jeu et il était attendu. Et il semblerait que les, ça marche, et que ces périodes de test permettent de convaincre bien des joueurs de rejoindre le Verse puisque cela fera quand même la 3e cette année, et la seconde de ce mois si spécial !Pour bénéficier de la gratuité du jeu, il faudra tout simpler se créer un compte sur le site officiel de Star Citizen , puis attendre l'email qui devrait arriver le 24 novembre en fin de journée avec le code activant l'essai gratuit. Pour vous créer un compte, il suffit de vous rendre sur ce lien direct où vous n'aurez qu'à choisir votre pseudo dans le jeu et dans le forum officiel.L'annonce officielle dunous donne par ailleurs des informations sur les vaisseaux qui seront jouables et confirme l'arrivée de l'Anvil Pisces avec même un premier visuel (certes pas bien grand) du vaisseau :Voici quelques uns des vaisseaux qui seront jouables gratuitement pendant lequi va durer du 24 novembre au 3 décembre :La liste complète de tous les vaisseaux jouables (et il y en a un paquet), est disponible dans la source de cet article. Et on vous le rappelle, il suffira d'avoir un compte sur le site officiel du jeu pour pouvoir piloter tous ces vaisseaux la semaine prochaine, et comme la création d'un compte Star Citizen se fait en quelques clics, profitez-en !