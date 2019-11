Playstachouffle

Un classement dominé par un certain Call of Duty : Modern Warfare. A noter que ce classement ne prend en compte que les jeux payants et donc ne compte pas les F2P comme Fortnite et co.

Les 20 jeux payants les plus téléchargés sur le playstore en octobre

1- Call of Duty: Modern Warfare

2- FIFA 20

3- Grand Theft Auto V

4- Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

5- Minecraft

6- Red Dead Redemption 2

7- The Outer Worlds

8- Marvel’s Spider-Man

9- MediEvil

10- The Witcher 3: Wild Hunt

11- Rocket League

12-Need for Speed Payback

13- The Forest

14- eFootball PES 2020

15- UFC 3

16- Battlefield V

17- ARK: Survival Evolved

18- Battlefield 1

19- Mortal Kombat 11

20- Days Gone