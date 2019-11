Mon Bordel Perso

J'adore cette image

Comment j'imaginais passer mon lundi

Bonjour à tous ! D'habitude je raconte pas trop ma vie, mais la sur ce coup il le faut :-/Suite à l'annonce du collector, je me presse comme un bon pigeon de commander sur Micromania à la date 7 juin 2019.Comme vous le savez tous, le jeu sort le 8 novembre et comme j'allais travailer dans un salon evenementielle tout le weekend, j'ai essayé de le récuperer le jeudi 7 novembre en fin d'aprés midi, dans l'optique de pouvoir y jouer tranquille lundi.J'arrive tranquille et je demande si mon jeu est bien arrivé. Le gars check si le gros carton qui est arrivé est bien celui de mon jeu, mais ne trouve aucune info sur l'appartenance du jeu sur le carton. Il check si la commande est bien parti (ce qui était bien le cas) mais n'a aucune trace de son arrivé (retenais bien que j'avais un carton du collector de Death Standing devant moi)Bref, je repars bredouille et je me dis tant pis je récupere le jeu mardi. Cependant, durant tout le weekend, j'ai recu zero code (ni par SMS, ni par mail) ... comme dis une amie francantoise : il y a une couille dans le paté !Je me leve ce matin, tout excité à l'idée de passer ma journée dessus. J'arrive à Micromania, je montre ma facture au mec vu que j'ai pas recu de code, et il commence de nouveau à voir si le colis est arrivé.Et sur la liste des jeux recus, mon nom n'y figure pas, alors que celui Micromania figure bien dans mon relevé bancaire. Il cherche à savoir ou il peut bien être mon jeu et la c'est drame : le gros carton qui j'ai vu jeudi aprem contenait non pas un collector, mais 2 !Et la personne a qui correspondait le nom qui figuré au carton est repatie non pas avec un collector, mais deux, et donc mon collector qui m'étais destiné.Pour le moment j'attends de voir comment ca se passer, si j'ai pas de reponse cette aprem j'y retourne pour m'enerver un peu. Je vous tiens à jour de l'évolution des péripéties.