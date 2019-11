Je n'avais pas ressenti ca depuis The Witcher 3 ! On se croirai vraiment dans cette univers juste hors norme ! J'ai des frissons a chaque fois que je prend la manette en me demandant quel vont etre les evenement qui vont suivre ! Le jeu est tellement contemplatif et envoutantC'est un jeu indé triple AAAOn en demande pas plus quand on veut un jeux video... Le but de celui ci est de divertir, d'oublier notre realité pour se connecter avec cette realité virtuel creer et avec Death Stranding c'est chose faiteKojima et CD Project on frapper fort sur cette generation, l'engrenage pour la next gen a bel est bien eté activé