Voici quelques informations supplémentaires issue des leaks.Il y aura 2 Arènes Pokémon exclusives par version :- Epée : Combat et Roche- Bouclier : Spectre et GlaceMaintenant la carte in-game de la région de Galar :Donc il y aura :- 12 villes.- 10 routes.- 5 donjons (grottes, forets...).On voit d'ailleurs que d'après le tracé, Galar est coupé en 4 parties où il faudra quoi qu'il arrive prendre le train.- Le sud de Galar.- La boucle autour de la première grande ville.- La ville "dragon" et les 2 cotes Est/Ouest de Galar.- Le nord de Galar (Ligue Pokémon).