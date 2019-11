Suite aux deux précédents articles je met à jour la liste des récents leaks officiels vu que des gens ont déjà le jeu et le guide officiel.On commence avec Tutafeh de Galar et son évolution Runerigus (nom anglais):Deux bouts de map ingame:Évolutions 2 et 3 de Flambino:Après avoir terminé le jeu le Pokédex passe de 400 à 632 (reste à confirmé)Voici le grand méchant Eternatus et sa seconde forme:Zacian dans le pokédex:Dreepy - Drakloak - Dragapult (noms anglais):Un décors classe:Un tableau avec les pokémon de la 8G