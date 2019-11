Divers

Aconitum napellus est l'espèce de plante la plus toxique d'Europe : selon les spécialistes, il suffirait d'ingérer entre 1 et 3 grammes de sa racine pour provoquer une réaction mortelle dans l'heure qui suit. Cette plante est appelée la reine des poisons.

La verveine(du celte ferfaen) en plus de ces vertus(apéritives,digestives,antirhumatismales,antidouleur,etc.),était sacrée pour les Gaulois.Les druides avant le sacrifice,,lavaient leurs autels avec de l'infusion de fleurs de verveine,tantis que les ovates buvaient son infusion avant de prédire l'avenir ou jeter des sorts.

Le houblon(de la même famille que le cannabis,Cannabacées) a des propriétés sédatives,voire hypnotiques.Il n'était pas rare dans l'ancien temps que l'on fasse boire des infusions de cônes de houblons aux enfants agités afin qu'ils trouvent le sommeil.Ce n'est que vers le IXe siècles que l'on aurait commencé à l'utiliser dans la préparation de la bière.



La ciguë,herbe des anciens,est très toxique, elle a empoisonné Socrate en 399 avant J.C. puisque le broyat de ses graines fraiches était la recette du poison létal utilisé à Athènes.

Les propriétés anesthésiantes et analgésiques de la cicutine n'ont pas échappé à l'attention des Vikoghiatroi. Dans le manuscrit "Ghiatrosophi" d'un médecin Épirote inconnu, l'ordonnance 144 est révélatrice: "pour ne pas ressentir de douleur lorsque tu veux couper ta chair, prends la plante que les Francs appellent tzokounda, les Grecs ciguë; écrase-la, et avec le suc frotte la partie que tu veux couper, et tu ne sentiras absolument rien".

La réputation médicinale de l'achillée remonte sans doute à la préhistoire.On a découvert du pollen d'achillée en forte concentration dans la grotte de Shanidar,en Irak,où se trouve une sépulture néandertalienne.Cette plante devait donc déjà faire partie de la pharmacopée rudimentaire des hommes de Néandertal,il y a plus de 50 000 ans.

La verveine est un excellent cicatrisant des plaies ainsi qu'un très bon tonique digestif.

Plante hautement sacrée chez les druides,sa cueillette était tout un cérémonial.Elle impliquait l'usage d'une serpe en or,car le fer,oxydable ne pouvait convenir.Et la plante coupée était reçue dans dans un linge blanc immaculé.

Considéré comme un symbole de l’éternité du monde et de l'immortalité de "l'âme",les druides et les ovates lui attribuaient,de plus,de nombreuses vertus curatives : ils le jugeaient efficace contre la stérilité,les convulsions,la toux,la coqueluche,l'hypertension artérielle,etc.

Le gui n'est pas un véritable parasite des arbres(la graine est disséminée via les fientes d'oiseaux).Par des suçoirs profondément enfoncés dans le bois de son hôte,il pompe la sève brute que la chlorophylle de ses tiges et de ses feuille transforme en sucres nourriciers.Pour cette raison,il est dit "hémiparasite".