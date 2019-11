Comparatif des luigis mansion

Pour moi le 1er est loin devant juste pour l'ambiance ^^



le 1





le 2





et le 3eme





Bien c est sur que mon avis ^^



L'ambiance déjà, c est la même entre le 2 et le 3eme opus, loin du 1er qui est bien plus sombre, bien dommage mais on gagne en humour



La musique la encore le 1er est loin devant le 3eme, Luigi qui siffle, des moments lourds sans musique ( qui peut faire monté la tension)







Gameplay la, un peu du mal a juger.

les fantômes de bases dans les 1 sont facile a avoir, comme ceux du 2 et du 3.

des pouvoirs changent entre le 1 et 2/3.

Par contre pas l'énignes pour les faire apparaitre comme le 1er, je l'ai pas vu encore dans le 3eme (ni dans le 2eme)



les bons points du 3eme, graphique, ils sont magnifique !

un seul bâtiment

le mode coop



les mauvais points: la musique, trop facile, trop de lumière, l ambiance, l'aspirateur a utiliser non stop partout sans arrêt pour avoir de la tune!



vous en pensez quoi