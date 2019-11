14 jours avant Pokémon E/B et on connait quasiment rien du jeu: BRAVO !Pour une fois, ça va faire plaisir de tout découvrir dans le jeuQue ce soit les bestioles ou la MAP pour le coup ils ont assurés ! Contrairement aux dernières générations ou l'on connaissait tout avant...Là c'est cool, qu'une vingtaine de bestiole dévoilé et qu'une ville officiellement, il reste pas mal de chose à découvrir par conséquent ! Nice vivement!