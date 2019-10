Salut les gars, je ne savais pas vraiment où aller pour rapporter ce genre d'information, mais j'ai l'impression qu'il faut la diffuser d'une façon ou d'une autre. Dead Island 2 est donc toujours en développement par THQ Nordic. La nouvelle information que j'ai apprise d'un développeur sur le jeu est que l'équipe cherche à le sortir en 2020 au lancement de la PS5 et Xbox Scarlett. De plus, l'équipe travaille aussi apparemment sur une nouvelle technologie de gore qui utilise le " déplacement de sous-polygones ". Je ne suis nullement un expert en la matière, mais c'est ce qu'on m'a dit. Enfin, comme une sorte de déclaration évidente, l'équipe de THQ Nordic a des kits de développement PS5.



Modifier (30/10/19) : C'est peut-être déjà connu, mais Dambuster Studios, le développeur travaillant sur Dead Island 2, en est aussi aux premiers stades de développement sur un TimeSplitters 4. Je ne sais pas grand-chose de plus que ce n'est qu'un début de développement, mais j'ai encore quelques versions jouables. Il sortira peu après Dead Island 2. Aussi, attendez-vous à ce que Dead Island 2 soit relancé à l'E3 de 2020.