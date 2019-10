Mangas/Animés

NB : Prochainement je regrouperai le tout en enlevant les petits spoils en Partie 1.Contrairement à la Partie 1 qui contenait quelques petits spoils (spoils nécessaire pour narrer l'histoire depuis l'origine des titans), cette Partie 4 ainsi que les Parties 2&3(dont les lien sont plus haut) ne contiennent aucun spoil pour ceux qui ne sont qu'à l'animé et qui sont à jour dans celle-ci. Pour rappel cet article dans la continuité des parties 1&2&3 retrace l'histoire de SNK de l'origine des titans en essayant d'éviter le maximum de spoils pour les gens qui ne suivent que l'animé.

Subissant la pression constante de son père et ses échecs, Sieg prend le terrible choix de dénoncer ses parents pour éviter une déportation totale de sa famille. (il y a un truc que j'ai envie d'ajouter là mais je préfère me taire pour les fidèles de l'animéDeportés sur l’île du paradis, Dina se voit transformer en titan sous les yeux de Grisha. Lui se voit sauver par un soldat Mahr qui trahit ses collègues et se dévoile être la chouetteIl arrive a la limite de ses pouvoirs et décide deafin de pénétrer le royaume du roi Fritz et lui dérober l’originel pour rendre a Eldia sa grandeur qu’il a lâchement abandonné.Grisha Jaeger mena secrètement une nouvelle vie et se maria àafin d’enquêter sans soupçon le royaume du lâche Fritz.Grisha et Carla ont un enfant qu’ils appellerontGrisha trouva la caverne des Fritz où tous les 13 ans l’originel traverse les générations de la famille royale., dévore son oncle (roi Fritz) afin d’hériter du titan originel.5 nouveaux guerriers sont choisis pour attaquer l’île du paradis et ses resources naturelles : Annie (titan féminin), Reiner (titan cuirassé)et Bertolt (titan colossal) (Oh j'en ai cité que 3 ?convaincd’intégrer le bataillon d’exploration et d’utiliser ses talents afin de combattre la menace qui pèse sur les murs. Sa jeune cousineperd tragiquement ses parents par meurtre et sera recueilli par la famille Jarger.Mahr lance son opération conquête du paradis et envoie ses guerriers sur le territoire du roi Fritz.Arrivée face à Maria, Bertolt est prit d’un vertige terrible et soudain se transforme.Merci d’avoir lu en entier. L'histoire n'a prit en compte que l’animé et non les scans pour ne pas spoil. Les vérités sont donc en fonction de ce qu’on sait en étant à jour dans l’anime. On continue lorsque la saison 4 sera sortie.