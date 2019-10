Mangas/Animés

NB : Contrairement à la Partie 1 qui contenait quelques petits spoils (spoils nécessaire pour narrer l'histoire depuis l'origine des titans), cette Partie 3 ainsi que la Partie 2(dont le lien est plus haut) ne contient aucun spoil pour ceux qui ne sont qu'à l'animé et qui sont à jour dans celle-ci. Pour rappel cet article dans la continuité des parties 1&2 retrace l'histoire de SNK de l'origine des titans en essayant d'éviter le maximum de spoils pour les gens qui ne suivent que l'animé.





Cela estompe le harcèlement envers sa famille. La même année il découvre sa sœur inanimée et prend la décision d’élever son fils devenu orphelin, Livaï Ackerman.



est né le 26 janvier 1948. Sa soeur,est né 3 ans plus tard le 24 novembre 1951. Ensemble, ils vont vivre une enfance très difficile dans les camps d’internement Mahr.Grisha et Faye s’aventurent au-delà du camp sans permission et se font attraper et séparer.. Son père, pour s’assurer que cela ne se reproduise plus, rappelle à son fils les horreurs de son peuple.Un certain Eren Kruger erré du titan assaillant, titan aillant disparu depuis la fin de la grande guerre des titans.Grisha Jaeger devenu jeune adulte, rejoint un groupe clandestin ayant pour but de remettre Eldia sur le trône mondiale. Grâce à un informateur surnommé, il apprend les circonstances de la mort de sa sœur dévorée par des chiens Mahr.Devenu médecin, Grisha rencontrera dans le groupe Dina Fritz, dernière descendante royale restée sur le continent. Elle tombera amoureuse de Grisha et mènera la révolution avec son mari (Grisha).Leur enfant,est né. La même année, de l’autre côté des eaux, leraconte à son fils qu’il soupçonne le roi d’avoir effacé la mémoire de ses sujets.Le jeune Erwin partagera cette hypothèse à l’ecole. Rapidement, l’hypothèse parvient jusqu’à la milice royale qui capturera le professeur (père de Erwin) le torturera, et le tuera. Erwin comprit et se jure de découvrir la vérité sur ce monde., découvre le harcèlement constant que sa famille subit et qu’ils sont obligés de vivre comme des rats. Kenny décide de chasser le véritable roi afin de venger son clan. Voilà que l’épée du roi, se retourne finalement contre lui.Kenny tente d’assassiner le roi mais échoue. Le roi se prosterne devant Kenny le suppliant de le pardonner pour les erreurs de son grand-père. Kenny accepte de servir le roi en redevenant son bras droit et le bouclier des Fritz. (devoir originel des Ackerman)Après que les autorités décident de créer une unité militaire unique composé d’Eldien, qui serviront de réceptacle pour les futurs titans, Grisha et Dina veulent que leur enfant Sieg devienne un membre de cette unité, un guerrier.Subissant la pression constante de son père et ses échecs, Sieg prend le terrible choix de dénoncer ses parents pour éviter une déportation totale de sa famille. (il y a un truc que j'ai envie d'ajouter là mais je préfère me taire pour les fidèles de l'animé