Alors franchement je ne connaissais quasiment rien de ce jeu avant de le voir arriver dans le xbox game pass. Suis très fan des action rpg occidentaux (j'adore mass effect, deus ex, witcher, dishonored..) mais j'ai pas trop aimé fallout 4. Je crois que j'ai besoin d'un scénario assez fort et pas de quêtes fedex ou prétexte, d'avoir une trame qui ne me perde pas.

Et justement, j'ai commencé TOW aujourd'hui, et je dois dire que je me suis senti directement happé par cette expérience.

Alors faut pas se mentir, le jeu est vraiment vilain (enfin ça va de très moche à acceptable disons), ça fait presque jeu old gen avec ce level design et ces bâtiments qui semblent construits sur une grille...

Oui mais voilà, on se rend tout de suite compte qu'on à affaire à un jeu fin et intelligent à la mass effect. Les choix moraux ne sont pas toujours faciles, et l'univers semble particulièrement complexe.

Ça fait du bien dans cet océan de jeux sans âme! Niveau gameplay en combats c'est acceptable, rien de fou mais c'est plus dynamique qu'un fallout 4 (qui m'endormait). Le 60fps y est peut être pour un peu (j'avais fait fallout 4 sur one x).Non, surtout ce qui est appréciable c'est les conversations, les manières de remplir les quêtes, l'humour...

Un jeu à tester, vraiment! J'espère que ce début du jeu est prometteur et qu'il ne s'essoufflera pas par la suite (j'ai dû jouer 5 heures)



Pour finir un petit mot sur le game pass, car vraiment microsoft nous a pondu un truc appréciable : tu payes et tu l'as à la fois sur ta console et ton pc, les jeux sont quand même assez dingues pour le prix (je fais dirt rally 2 aussi en ce moment, qui est une tuerie... y'a devil may cry 5, gears 5, j'en passe et des meilleurs) Un grand bravo! (bemol, ça peut déconner sur pc, dirt a beaucoup de mal à se lancer, du coup je suis passé à la version one x, pas mal du tout)