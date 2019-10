Voici les ventes physiques de jeux Capcom lors de l'année fiscale qui c'est finie fin Mars 2019. Techniquement ce sont les jeux "livrés" au revendeurs, en fonction de la demande du consommateur.PS4 = 6.5 millionsSwitch = 1.95 millionsXbox One = 1.2 millionsLes ventes dématérialisée de DLC et jeux atteignent les 15.3 millions sur l'ensemble des plateformes.On ne connait pas le nombre de jeux et le nombre de DLC dans le le lot.Les principaux jeux concernés sont Devil May Cry 5, Resident Evil 2, Megaman 11 et bien sur, Monster Hunter World, devenu le jeu le plus vendu de l'histoire de Capcom.