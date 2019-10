Pour l'heure, on ne connaît pas l'avenir de Deadpool dans le MCU ! Mais il semblerait que Marvel soit en train de réfléchir sérieusement à la suite de la franchise en y intégrant des personnages issus de la mythologie autour de ce dernier.En effet, on apprend aujourd'hui via les sources du site américain We Got This Covered, les mêmes qui avaient annoncé la production d'une série She-Hulk pour Disney+, que. Lady Deadpool pourrait donc faire son apparition dans la franchise à partir de Deadpool 3.Dans les comics, ce personnage est l'équivalent féminin de Deadpool. Connue sous le nom de Wanda Wilson et apparue pour la première fois en 2010, elle est originaire de la Terre-3010 et est à la tête d'une bande de rebelles pour l'aider contre son ennemi General America. Notez que de nombreux membres du Deadpool Corps lui sont venus en aide également.Ce n'est pas sûr à 100% que l'histoire de Lady Deadpool soit adaptée au cinéma, mais étant donné que Marvel souhaite s'attaquer au Deadpool Corps, il y a fort à parier que General America sera présenté comme l'antagoniste de ce projet et par conséquent, que Lady Deadpool fera son apparition dans le MCU.Même si pour l'heure rien n'est officiel,