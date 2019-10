Jeux Vidéo

"Finit l'époque ou les USA dominait le monde et se battait contre les méchants russes, chinois et arabes, dans le prochain Call of Duty le joueur prendra la place d'un militaire chinois. Dés le début du jeu il fera des manœuvres à Shenzhen lors d'un niveau "tutoriel" et par la suite, il participera à la reconquête de Hong Kong"

Après avoir bannit un joueur professionnel pour avoir exprimé son soutien à Hong Kong en live ( http://www.gameblog.fr/news/86183-hearthstone-blizzard-bannit-un-joueur-professionnel-pour-avo ) Activision Blizzard vient d'annoncer à l'instant le background de leur prochain Call of Duty.Le jeu s'annonce comme un mélange de guerre "urbaine" dans la région administrative spéciale de Hong Kong même, mais aussi des maps plus "natures" comme dans un niveau flashback ou il faudra mater la contestation tibétaineLe jeu est attendu pour fin 2020 sur les consoles next genSource : http://www.gameblog.fr/news/86183-hearthstone-blizzard-bannit-un-joueur-professionnel-pour-avo