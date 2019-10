Films & Séries

Comme Numerama a également pu le constater, ce sont au total 10 épisodes qui n’ont pas été ajoutés au catalogue Netflix France, sur les 78 inclus dans les sept saisons.



Saison 15 : 4 épisodes (épisode 2 La machine à rigoler, épisode 4 Taille du Membre Indexée, épisode 8 Chiasse Burger partie 2, épisode 13 Thanksgiving sur History Channel),

Saison 16 : 2 épisodes (épisode 4 Chupaquhébreux, épisode 13 Un bracelet pour une cause),

Saison 17 : 2 épisodes (épisode 3 World War Zimmerman, et épisode 6 Ginger Cow)

Saison 18 : 1 épisode (épisode 1 Va te faire financer)

Saison 19 : 1 épisode (épisode 7, Les Méchants ninjas)

J'en parlais il y a quelques jours sur un article de blog, que je sentais bien que les versions proposés sur les plates forme de svod seraient censurés, je pensaits avant tout à l'épisode 201 de la saison 14, épisode censuré même en DVD pour froisser des intégristes religieux...Pour le coup, il ne s'agit pas de cet épisode, en plus Netflix propose la série qu'à partir de la saison 15 :Pour le moment, on ne sais pas si les épisodes qui seront proposés sur Amazon Prime sauteront aussi, la série n'est pas encore dispo, mais je sens que ça sera pareil, et que d'autres épisodes sauteront, comme par exemple "Les Super Meilleurs Potes" (Super Best Friends de la saison 5 qui a déjà sauté aux US sur la plate forme de Comedy Central)Pour en savoir plus :