Alors que les joueurs PC ont maintenant une date à cocher sur leur calendrier pour la sortie de Red Dead Redemption 2 sur ordinateurs, c'est une autre licence de Rockstar qui fait parler d'elle, Bully. La franchise ne compte qu'un seul épisode sorti en 2006 sur PS2, Canis Canem Edit, que tout le monde connaît désormais sous le nom de Bully grâce à ses nombreuses rééditions sur les plateformes plus récentes, avec le titre Bully: Scholarship Edition.



Mais d'après les informations qu'a obtenues VGC, Rockstar aurait bien développé une suite. Dan Houser et diverses autres têtes pensantes du studio auraient dès 2008 planché sur l'écriture d'un script, mettant toujours en scène Jimmy Hopkins et d'autres personnages du premier opus. L'histoire aurait débuté à la fin de l'année scolaire, dans la maison du beau-père de Jimmy, mais le héros serait quand même retourné à l'école par la suite.



Après la sortie de Red Dead Redemption en mai 2010, Rockstar New England aurait ainsi passé plus d'un an sur le développement de ce Bully 2, avec Drew Medina et Steven Olds à la direction du projet. Une petite portion du jeu aurait ainsi été jouable, tournant avec le moteur RAGE (Rockstar Advanced Game Engine) utilisé pour GTA IV, Max Payne 3 et les Red Dead Redemption. Comme le premier opus, il aurait été question d'un jeu en monde ouvert. Toujours d'après la source de VGC, le projet n'aurait jamais vraiment pris et se serait ainsi « éteint », les développeurs ayant été assignés par la suite sur d'autres projets du studio.



"Il existait, il était jouable, c'est juste dommage qu'il n'ait jamais décollé."



Bien évidemment, Rockstar n'a pas commenté cette rumeur, et rien ne dit que Bully 2 n'existe pas encore actuellement, mais dans un autre studio de la firme. Ce qui est certain, c'est que Jimmy n'est pas prêt de terroriser grand monde dans un avenir proche.



