Live from New York City Comic Con !Crystal Dynamics dévoile aujourd'hui le "reveal trailer" de Kamala Khan, aka Miss Marvel.Le personnage sera jouable et partie intégrante du scénario original du jeu.Le trailer d'ailleurs, en dévoile un (tout petit) peu plus sur l'histoire qui nous sera racontée dans le titre :MAJ 22H50 :Kamala Khan a le droit a un "Key Art"+ des screenshots "Direct Feed" du jeu via @Nibel :https://twitter.com/Nibellion/status/1180221718020923393?s=20Marvel's Avengers, développé par Crystal Dynamics avec le soutient d'Eidos et édité par Square Enix,1er jeu d'un partenariat au long court entre Marvel et Square Enix qui verra plusieurs autre titres ces prochaines années,est prévu pour le 15 mai 2020 sur PS4, One, PC et Stadia