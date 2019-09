Le 4 octobre prochain, presque deux ans après sa sortie, Gran Turismo Sport va intégrer la gamme PlayStation Hits et passer à 19,99 €. Mais pour fêter ce (presque) anniversaire, Polyphony Digital va aussi proposer une nouvelle édition du jeu en magasin.





Gran Turismo Sport - Spec II sera disponible également le 4 octobre, au prix de 19,99 €. Mais là où la version PlayStation Hits comprendra le jeu en version 1.00, l'édition Spec II sera livrée sur deux disques, le deuxième détenant toutes les données jusqu'au patch 1.39, les mises à jour les plus récentes devant tout de même être téléchargées.



Des bonus sont tout de même à prévoir pour justifier le prix un peu plus élevé de 29,99 €, à savoir 2 500 000 crédits pour mieux débuter son aventure, et surtout dix voitures exclusives des FIA GT Championships 2018 Series avec le Top 10 Car Pack, à savoir :



Aston Martin V12 Vantage GT3

Chevrolet Corvette C7 Gr.3

Lexus RC F GT3 (Emil Frey Racing)

Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT3 (AMG-Team HTP-Motorsport)

Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition Gr.3

Nissan GT-R NISMO GT3 N24 Schulze Motorsport

Porsche 911 RSR (991)

Renault Sport R.S.01 GT3

Subaru WRX Gr.3

Toyota FT-1 Vision Gran Turismo (Gr.3)