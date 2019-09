Je me refais actuellement la campagne du 4 en mode performance sur one x après avoir fini le 5.

Je dois dire que je suis scotché. Je l'avais déjà fait en m'ennuyant, à la sortie de la X...je le trouvais peu précis (en 4k 30fps) et répétitif.

Mais voilà, le 60fps change tout dans mon expérience, et je suis pas loin de le trouver plus réussi que le 5 ou au moins tout autant. Artistiquement y'a pas photo, les décors des actes 2 et 3,dans le village, sont exceptionnels (allez, le labo de gears 5 et le dernier acte sont au même niveau). Vraiment dommage qu'il n'y ait oas la 4k.mais les reflets, les feuilles qui volent, le vent dans, les, arbres... Je crois, que ça dépasse les, assets du 5. Sur pc ça doit être incroyable (il est gratuit sur le pass pc ?). Les moments épiques se succèdent. Même les robots ne m'ont pas gêné dans ce 2e run. J'ai aussi progressé dans ma maîtrise du gameplay, qui m'apparaît du coup moins répétitif, en alternant combats éloignés et rapprochés et en utilisant les spécial move pour sortir les ennemis de leur cachette. Jouissif.

Moi qui n'ai jamais beaucoup aimé la série, je sens que je vais me refaire les, 1 et 2 et enchaîner sur le 3 et le spin off que je n'ai pas encore faits.