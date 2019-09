SEGA

« En raison de l'urgence climatique actuelle, nous avons décidé que dorénavant, nous distribuerons nos jeux de la façon la plus respectueuse de l'environnement que nous le pourrons », explique Jacobson. « C'est pour cela que nous avons travaillé avec notre éditeur, SEGA, pour mettre au point un nouvel emballage. Nous remplacerons ainsi l'habituel boîtier en plastique par un nouveau boîtier 100% en carton recyclé, imprimé avec de l'encre végétale et protégé par un film 100% recyclable ».



« Évidemment, ce nouvel emballage est plus onéreux que l'emballage traditionnel - pour être précis, environ 30% plus cher - mais nous pensons que cela en vaut la peine. J'invite tous ceux qui sont impliqués dans le développement, la création ou la production d'emballage en plastique, dans toutes les industries du loisir, à réfléchir aux nombreuses options plus respectueuses de l'environnement qui leur sont accessibles, à accepter le surcoût et à passer ce cap ».



« Cela engendre d'autres avantages, d'ailleurs, sur les coûts de distribution ou sur la quantité de carburant utilisé, car ces nouveaux emballages sont plus légers que ceux en plastique traditionnel. Les coûts d'élimination sont également moins onéreux, puisque l'emballage peut être recyclé plutôt que jeté dans une décharge. L'impact sur le résultat financier est toujours un peu notable, mais nous pensons que ce surcoût est largement justifié pour aider à assurer l'avenir de notre planète ».



Football Manager 2020 profitera d'un emballage à 100% en carton recyclé, son manuel sera imprimé sur du papier à 100% recyclé et le film de protection sera en polyéthylène basse densité intégralement recyclable. Le seul élément qui ne sera pas aussi facilement recyclable sera le DVD lui-même, mais même lui peut faire l'objet d'un recyclage par des sociétés spécialisées (et une liste des sociétés susceptibles de le traiter sera publiée sur le site Internet de Football Manager). L'utilisation de ces nouveaux matériaux permettra de réduire d'environ 55 grammes le poids de chaque boîte du jeu. Sur le cycle de vie complet du jeu, cela pourrait permettre d'éviter l'utilisation de près de 20 tonnes de plastique.