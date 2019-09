Ce Twin-Stick de Tanita est passé par le financement participatif et doit être expédié à la fin novembre. Il sera compatible avec A Certain Magical Virtual-On sur PS4 mais également avec les futurs jeux PS4 Cyber Troopers Virtual-On, Cyber Troopers Virtual-On Force et Cyber Troopers Virtual-On Oratorio Tangram ver.5.66 qui ne sont pas encore datés sur l'Archipel.

posted the 09/10/2019 at 06:06 AM by gunstarred