Bonsoir ! Petit article vite fait pour vous dire que les amateurs d'horreur et de fantôme se doivent absolument de regarder cette série ! J'ai nommer The Haunting of Hill House sur Netflix. Voici le synopsis repris d'Allociné.Plusieurs frères et sœurs qui, enfants, ont grandi dans la demeure qui allait devenir la maison hantée la plus célèbre des États-Unis sont contraints de se retrouver pour faire face à cette tragédie ensemble. La famille doit enfin affronter les fantômes de son passé, dont certains sont encore bien présents dans leurs esprits alors que d’autres continuent de traquer Hill HouseL'ambiance est super, c'est glauque, les acteurs jouent très bien, et ça fait un peu flipper x) ça blablate parfois un chouilla trop et vous attendez pas a ce qu'il y'es de l'action à la "Casa de Papel" car c'est vraiment pas le but ici. Là, ça se concentre surtout sur l'ambiance et les personnages et les amateurs de fantômes devrait apprécier, bref je vous laisse avec la BA.Et svp, merci de pas spoil dans les commentaires pour ceux qui ont déjà vus