Voilà je viens de terminer la campagne de Gears 5 après un Acte I et II assez lent et monotone et inintéressant pour moi je suis finalement parvenu à rentrer dedans au dernier chapitre de l'Acte II et là suite Acte III et IV étaient tout simplement grandiose j'ai adoré me balader avec le Skiff entre les éclairs qui frappent le sable pour former des formations rocheuses c'était très impressionnant et ajouter de l'interactivité a la zone la rendait beaucoup moins ennuyeuse, Dans l'ensemble c'était plutôt une bonne campagne de Gears, l'Acte I était plutôt sympas avec un environnement plus clos, j'ai vraiment bloqué sur tout l' Acte II sauf le dernier chapitre qui était géniale, l'Acte 3 était très bon également et l'Acte IV fini en apothéose. les OST et le Sound Design sont pour moi un des plus gros points forts ainsi que le Gameplay qui parvient a se renouveler sans cesses, le Bestiaire est excellent ( vivement un mode Beast ), les I.A sont très bonnes je suis vraiment impressionné par les I.A des Gears qui viennent toujours te chercher, contournes, te surprennes avec des camouflages etc... , la DA est plutôt en dent de scie par moment c'est mouais...et d'autres c'est Waow...le Jeu reste très impressionnant visuellement et techniquement avec un 60 FPS plutôt solide, j'ai quand même eu un Freeze et un Bug ou mon perso tombait dans le vide car le décors était pas chargé.Outre ces incidents ma progression c'est plutôt bien passé j'ai peu être eu de la chance qu'en j'en vois certains se plaindre d'autres bugsJ'avais vraiment peur de pas accroché mais j'ai persévéré et continué et au Finale c'est vraiment le dernier chapitre de l'Acte II, l'Acte III et l'Acte IV qui m'ont vraiment plu donc en gros la moitié du jeu, un autre point qui m'a beaucoup plus c'est les ambiances et les jeux sur les lumière parfois ont retrouve ce côté Creepy à la limite du survival horror des anciens Gears accouplé avec le Sound Design et le travail exceptionnel sur la lumière ces passages sont vraiment marquant. Maintenant il me reste à Tester le Mode Horde, Escape, Map Builder et Versus ainsi que de refaire la campagne en Coop à 3 avec Jack pour avoir un autre type de Gameplay. Mais au finale agréablement surpris c'était mal partis pour me convaincre mais ils ont quand même réussi cet exploit.Sinon voici quelques Screens Supplémentaires du dernier chapitre de l'Acte II et Acte 3 à Vasgar