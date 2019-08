Gamexplain vient de diffuser une vidéo de 13 min de gameplay pour Shantae and the seven sirens, le prochain titre de Wayforward.Le jeu n'a pas l'air mauvais, même si j'aurais préféré un style plus proche des artwork plutot qu'une simple réutilisations de celui de half genie hero qui clairement n'est pas une bonne référence. Gros points noir pour moi, les musiques de ce niveau sont fades et mollassonne... Le thème du boss est pas super alors que les précédents ont proposé tellement mieux, plus dynamique. Ici c'est mou et sans saveur à l'image du combat contre le boss qui donne pas très envie. Le bon coté c'est qu'il y a un retour de la carte pour les donjons, j'espère que le coté metroidvania de pirate's curse est bien de retour. Le jeu étant en cours de développement espérons que ça s'améliore.