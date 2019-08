Si l’année dernière a vu Microsoft acquérir une tripotée de studios et même en créer un tout neuf (The Initiative) histoire d’abreuver enfin sa gamme de consoles Xbox avec du contenu exclusif, on se demandait si l’appétit du géant américain s’était éteint ou s’il allait continuer à sortir le chéquier pour se payer de nouveaux développeurs.



Et bien Aaron Greenberg, le Marketing Manager Xbox, a été très clair à ce sujet devant nos collègues de Twinfinite à la Gamescom 2019 puisqu’il a déclaré au sujet du rachat de nouveaux studios à l’avenir:



"C’est excitant et c’est formidable de faire connaissance avec toutes ces équipes, de s’asseoir avec Ninja Theory, ou avec l’équipe d’Obsidian ou d’inXile, et de voir ce sur quoi elles travaillent maintenant et que les gens connaissent déjà ou sur les secrets que les gens ne connaissent pas encore. Avec le temps, nous en parlerons davantage. Je pense que nous sommes satisfaits du niveau de contenu de nos studios internes, nous nous en sommes sentis à l’aise mais c’est alors que l’opportunité offerte par Double Fine s’est présentée et elle nous convenait parfaitement. Du coup, on ne sait jamais, mais pour le moment, je pense que nous sommes très satisfaits de la quantité de contenu que nous obtenons grâce à nos 15 studios internes, que ce soit pour Project Scarlett ou Xbox Games Pass pour PC et console. Nous avons l’impression que nous avons un contenu riche dans plusieurs genres, dans plusieurs types de jeux, qui passionnera nos fans.«



Bref, le chéquier va sans doute rester sagement dans la poche de Phil Spencer, Microsoft estimant qu’il a assez de studios à l’heure actuelle pour entrer de plein dans la Guerre des Consoles qui s’annonce en fin 2020. Et vous, vous êtes aussi de l’avis de Big M?