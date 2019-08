Bonjour à tous ! Nouveau sondage et cette fois ci sur du cinéma ! Pour changer un peu des JV, vous êtes tous au courant que le 9 ème film de Tarantino est sorti très récemment et j'ai pas encore pus aller le voir, donc je me suis dit : pourquoi pas faire un petit sondage sur tout ses films ?Réalisateur de talent, je suis un grand fan des ses film et je les ai tous vu, enfin pas le dernier mais vous avez compris. Bref trêve de bavardage, commençons sans plus attendre !-Réservoir Dogs : (1992) 10 votes-Pulp Fiction : (1994) 10 votes-Jackie Brown : (1997) 1 vote- Kill Bill Volume 1 : (2003) 2 votes- Kill Bill Volume 2 : ( 2004) 2 votes- Boulevard de la mort : ( 2007) 2 votes- Inglorious Basterds : (2009) 4 votes- Django Unchained : (2012) 8 votes- Les 8 Salopards : (2015) 4 votes- Once Upon a Time In Hollywood : (2019) 1 voteMerci comme d'habitude à tout ceux qui prendront la peine de venir voterUP : 3 films maximum que je m'y retrouve