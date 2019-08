« Cette ancienne employée a été licenciée pour avoir déposé plusieurs plaintes fallacieuses au fil des années. Les situations qu’elle a pointées du doigt ont été sérieusement investiguées et se sont révélées absolument fausses. Il est regrettable que MarketWatch, qui a connaissance de ces éléments depuis des mois, ait choisi délibérément d’offrir à Madame Kuba un portevoix. »

C’est par, site spécialisé dans l’actualité financière, qu’arrive ce potentiel scandale. Un article y relate le témoignage de Sandra Kuba, qui accuse son ex-employeur d’avoir menti sur ses résultats et gonflé ses bénéfices, jusqu’à les doper artificiellement à hauteur de six milliards de dollars pour la seule année fiscale 2008/2009. Si ces faits étaient avérés, ils pourraient mettre à mal une partie de la puissance de Disney.En effet, l’entreprise, cotée en bourse, a réalisé tout au long de cette décennie plusieurs rachats coûteux et ambitieux, de Pixar, Marvel, Lucasfilm en passant par la colossale digestion de la Fox il y a quelques mois à peine.et plus généralement des marchés financiers. Confiance qui tient évidemment aux bons résultats de l’entreprise.Or, ces résultats sont bien loin de se limiter aux scores faramineux que Disney obtient au box-office depuis le rachat de Marvel. Le groupe a d’autres sources de revenus, des produits dérivés en passant par ses parcs d’attractions. C’est notamment ce secteur que Sandra Kuba désigne comme une source de revenus gonflés artificiellement.D’après l’ex-employée, Disney l’aurait virée dans le mois suivant. Kuba a depuis rédigé deux signalements supplémentaires, le plus récent datant de juin 2019.Disney a bien sûr réagi et pas pour accréditer la thèse de son ex-collaboratrice, ainsi que l’a expliqué un des porte-paroles de l’entreprise.Reste désormais à savoir quelles seront les conséquences de cet évènement et la portée de ces accusations. Quelques jours après l’annonce de résultats économiques en berne (que le studio a largement imputé aux contreperformances des productions Fox, quand l’activité hôtelière des parcs d’attractions semble également concernée) et une baisse de la valeur de ses actions, Disney doit veiller à la confiance des investisseurs comme le lait sur le feu.En effet, la capacité de Disney à digérer la maison mère de X-Men : Dark Phoenix, ou tout simplement à soutenir la production de giga blockbusters tels que Le Roi Lion ou Black Panther 2 dépend pour partie de la confiance que lui accorde un marché dont les mises semblent chaque année grossir.