You will oversee and provide vision for multiple facets of design and its implementation. This includes: Progression, in- and out-of-game; player investment systems, and integration of our business plan throughout the game; and, finally, social and engagement features that encourage players to return again and again with their friends.

Une offre d'emploi récemment publiée chez 343 Industries donne une idée de ce à quoi on peut s'attendre en ce qui concerne le caractère "Game as a Service" du jeu.Microsoft recherche un « Live Design Lead » qui aura pour but de :A noter que les qualifications requises pour le post sont élevé, dans la mesure oùetdans les jeux. Le candidat retenu devra également savoir comment développer des structures qui maintiennent l'intérêt du joueur sur Halo, tandis que 343i recherche également une personne qui a une "compréhension globale de la psychologie du joueur".Les microtransactions sont également mentionné, cependant ils ont bien confirmé l'an dernier que le jeu ne comportera pas de lootboxes demandant de l'argent réel.