Voici un Story Trailer pour le personnage de Sam (un des trois personnages du jeu) où on peut apercevoir pour la première fois des décors en pleine journée, du gun fight ou encore une mystérieuse vision qui fonce a toute vitesse sur Sam en mode première personne (Hunter Style?).Et surtout, Invader Studios nous balance enfin la date de sortie du jeu, et ce sera pour le 17 septembre 2019 sur PC et probablement en fin d'année sur PS4 et One (et Switch? ).Le Story Trailer :