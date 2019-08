Resident Evil 4 est un jeu qui a marqué sa génération par bien des manières et reste encore aujourd’hui un excellent jeu vidéo qui a certes un peu vieillit de mon point de vue mais dont le gameplay et la structure restent impressionnant de maîtrise.Néanmoins, il est commun de savoir que sa genèse a été difficile, passant par bien des prototypes pour arriver au jeu sorti en 2004. Mais une question me taraudait depuis toujours : Comment sont-ils arrivés là ? Où ils ont puisé leur inspiration ?Les emprunts les plus notables sont bien sûr cinématographique, le cinéma ayant toujours été une source d’inspiration inépuisable pour le jeu vidéo jusqu’à que certains se prennent pour des cinéastes (mais ça c’est une autre histoire). Massacre à la Tronçonneuse tout d’abord pour le Dr Salvadore mais aussi Indiana Jones pour le passage dans la mine. Des influences bien hétéroclites qui cachent une inspiration plus profonde, aussi forte que diffuse. Une inspiration qui a contaminé toute la première partie du jeu jusque dans le design des monstres : Je parle bien sûr d’une inspiration Lovecraftienne.Certainement l’un des auteurs horrifiques les plus influents et importants de l’Histoire, il était déjà la source d’inspiration d’Alone in The Dark, le jeu fondateur d’un genre et qui influença Mikami pour le premier Resident Evil. Dans le cas de Resident Evil 4, il ne faut pas se tourner vers ses nouvelles pour y observer les emprunts mais vers une adaptation cinématographique, du nom de « Dagon ».Réalisé par Stuart Gordon et sorti en 2001, « Dagon » est l’adaptation de deux nouvelles de Lovecraft : « Dagon » et « Le Cauchemar de Insmouth ». Paradoxalement, le film adapte davantage la nouvelle sur Insmouth que celle sur Dagon, représenté quant à elle partiellement dans l’introduction du film. Le film nous relate le naufrage d’un voilier où la bande d’amis, parti en vacances, se réfugie dans un étrange village côtier… Et les similarités commencent ici.En effet, dans le film, le village est situé dans une province espagnole où ces habitants grommellent des choses en espagnol… Tel les ganados de Resident Evil 4, le village est régi par un culte bien étrange dont le prêtre reste la figure de pouvoir et qui a transformé tout ses villageois en personnes agressives. A la différence près que les villageois dans le film se changent progressivement en créature amphibienne, le jeu ayant gardé l’aspect tentaculaire typiquement lovecraftienne pour le parasite. De ce postulat, Resident Evil 4 emprunte l’ambiance inquiétante du village, de même l’esthétique globale du village et jusqu’une scène du film/livre quand le personnage est acculé dans un bâtiment par les villageois et qu’il cherche à fuir. Ce sont bien les premières choses qui m’ont sauté aux yeux lorsque j’ai vu le film. Etant fan de Lovecraft et du travail de Gordon, j’étais assez emballé de voir de telle source d’inspiration pour une franchise que j’aime beaucoup. Marier une tendance Lovecraftienne avec un côté Série B.Et c’est ce qui fait que ce n’est pas du plagiat bête et méchant. Le jeu emprunte au film et à Lovecraft tout en passant ses éléments à la moulinette de son univers : plus orienté sur l’action qu’une fuite perpétuelle, le jeu transpire un cinéma d’exploitation, tendance série B et série Z assez voire très décomplexé au fur et à mesure que le jeu avance.Une tendance actionner qui, faut bien l’avouer, a pavé la route à un Resident Evil 6 qui embrasse sa dimension nanardesque d’une façon généreuse et assez jubilatoire pour moi.Voilà, petit billet pour conseiller tout d’abord de voir « Dagon », c’est un chouette film d’horreur qui adapte plutôt bien Lovecraft même si esthétiquement il reste assez marqué début année 2000. Et si vous avez aimé ce film, jeté vous sur la filmographie de Gordon qui est plus décomplexé comme « Re-Animator » ou « From Beyond ».Et désolé s’il n’y pas d’images pour appuyer mon propos, je n’ai aucune version sous la main donc je ne peux pas illustrer ☹EDIT 1/2 : Voici la bande annonce très mal montée.EDIT 3 : mais voici quelques images quand même