Bonsoir, après plusieurs try, sans déconner il m'a peut être buté une soixantaine de fois si c'est pas plus, j'ai enfin vaincu Grimm du DLC "Grimm Troup"

le boss final du DLC, et j'en ai chier !



En plus, j'ai fais le sentier des souffrances juste avant (quel enfer ça aussi) donc je me suis senti d'attaque pour le réaffronter (j'y suis depuis hier) et il est enfin tombé !



Mais je trouve malgré tout que c'est vraiment un super bon boss, et c'était vraiment un super beau combat, j'ai vraiment kiffé l'affronter malgré sa difficulté. La musique en plus est géniale et le boss a vraiment un design classe et même ses attaques sont stylées. Il m'a tellement demandé de concentration ce boss que je suis limite crevé là x) il m'a épuisé, il faut être attentif à toute ses attaques, en plus il fait extrêmement mal et va super vite, il faut bien choisir son moment pour se soigner car il nous laisse pas de répit du début à la fin !



Sinon, à tout ceux qui ont fais le jeu ? Vous aussi vous avez galéré à mort sur ce boss ? Ou un autre peut être ( j'ai pas encore fait le boss final et le DLC Godmaster)



L'extrait du combat en question :