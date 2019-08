en effet happinet liste un certaine brigandine record of Lunasia War.pour ceux qui ne connaissent pas c'était un très bon tactical rpg qui était arrivé aussi aux us par atlus. je vous mets 10 minutes de gameplay au passage.la question que tout le monde se pose maintenant: portage, remake ou suite sur mobile? parce que sur console faut pas rêver...

posted the 08/13/2019 at 03:24 PM by kalas28