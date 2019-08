En ce moment, je ne suis plus très actif, que ce soit ici même ou sur Youtube. Je fait une pierre deux coup avec cette vidéo que je vous partage avec amourLe Valve Index monopolise beaucoup de mon temps libre, surtout à cause de Counter Strike VR (Pavlov) que je kiff comme si je découvrais le jeuvidéo à mes 5 ans.Le début de la vidéo se consacre essentiellement à un tuto.Si vous voulez voir :La map Inferno de CS : Go avec des Bots, c'est à partir de 13 minutes 50 :Une map Inferno Amateur avec des joueurs humains dans une partie CT vs Terro c'est à partir de 20 minutes 30 :Poolday en Deathmatch à 5 minutes 20 :Et voilà la vidéo en entière :