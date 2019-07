Lors de l'E3 2019, Nintendo a partagé la date de sortie de plusieurs titres attendus en 2020, mais rien n'a été dévoilé concernant celle de Luigi's Mansion 3, pourtant toujours prévu en fin d'année 2019 sur Switch.Alors bien évidemment, le constructeur a sans doute déjà une date en tête, mais n'est pas décidé à la partager. C'était sans compter sur Amazon Mexico, qui fixe la sortie de Luigi's Mansion 3 au 4 octobre 2019, d'après DualShockers. Oui, le revendeur a vite supprimé l'information de sa base de données, mais le mal est fait, et cette date est crédible.Car le 4 octobre 2019 est un vendredi, jour de sortie pour la plupart des jeux Nintendo, et surtout, c'est aux alentours d'Halloween, une période tout à fait propice au lancement de Luigi's Mansion 3, qui se déroule pour rappel dans un hôtel hanté. Il ne reste plus qu'à attendre une déclaration de la part de Nintendo pour savoir si cette date de sortie est correcte.Je le sens bien pour Halloween moi