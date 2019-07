C'est via le Profil Art Station de Kolby Jukes qu'on apprend que la Box Art de Halo Infinite est en effet un rendu In Engine tiré du nouveau moteur de 343 Industries le Slipspace Engine et on y voit que le model 3D du Master Chief a été réalisé par Kolby Jukes ainsi que Kyle Hefley, le Pelican à lui été réalisé par Can Tuncer et Andrew Bradbury, le Lighting par Kevin Dalziel ( donc tout ce qui concerne les effets de lumières, projections ), la pose par JuanCarlos Larrea et le background par Martin Deschambault.et voilà le résultat