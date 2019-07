Voilà pour ma première avec le Valve Index.J'y montre le tracking des doigts, les performances avec une RTX 2080 à 120fps. Je joue à quelques jeux, et vers la fin je montre le passthrough, fonction qui permet de voir le réel à travers le casque et qui s'active automatiquement quand on dépasse notre zone de jeu.Bon visionnageEt comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas.