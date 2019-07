Gran Turismo 7 est en développement sur PS5 avec du changement au programme et de la VR !





C’est au cours d’une interview pour le site GT Planet, que Kazunori Yamauchi, le créateur de la mythique série Gran Turismo sur PlayStation avec Polyphony Digital (en 1996), a donné quelques détails sur l’avenir de la franchise. On apprend ainsi que Gran Turismo 7 est actuellement en cours de développement, pour la PS5, avec de la VR, et un objectif de mêler du « passé, présent et du futur » dans ce nouvel opus. Enfin le retour du digne Gran Turismo ?



Hâte de voir ce que ça donnera!